Alice Campello y Álvaro Morata reaccionan a su crisis por separado: del "Morata not found" al "todo pasa"

Tras la confirmación de la nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata, ahora han sido los propios protagonistas los que han reaccionado a su distanciamiento con dos mensajes por separado en sus redes.

Después de que Alice Campello y Álvaro Morata cambiaran sus perfiles de Instagram para quitar el nombre del otro y de que su entorno más cercano confirmara que estaban en crisis, ahora han sido los propios protagonistas los que han hablado de su distanciamiento.

Primero, Alice Campello acudió sola a la boda de una de sus mejores amigas en Asturias, donde ha compartido imágenes del bonito día. Sin embargo, muchos señalaron la ausencia de Álvaro Morata y una seguidora, incluso, le escribió el siguiente comentario: "Morata NOT FOUND". Un comentario que no sentó bien a la empresaria, que le respondió tajante: "Independientemente de todo, antes de escribir este comentario inútil, controla si había partidos ayer... y oye, partido FOUND".

Por ello, Capello aseguró que aunque hubieran estado bien en la relación "Morata hubiera sido NOT FOUND" en la boda en cualquier caso ya que tenía un partido con su equipo. Por su parte, el futbolista ha compartido una fotografía de un lienzo en blanco con las palabras: todo pasa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.