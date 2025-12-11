La playa más peligrosa del mundo indigna a un ‘influencer’: "No vale todo por un selfie, ¡se van a desnucar!"

Un creador de contenido ha viajado hasta la temida playa de Reynisfjara, en Islandia, "bautizada como la 'chinese take away'" y ha grabado un vídeo para denunciar cómo cientos de turistas desafían los límites de seguridad.

Un 'influencer' ha visitado la playa más peligrosa del mundo y ha publicado un vídeo en sus redes para que los internautas valoren si la gente "se pasa los límites" solo "por hacerse un 'selfie'".

La playa, situada en Islandia y conocida como Reynisfjara, destaca por su arena volcánica negra y por sus imponentes olas, tan espectaculares como traicioneras.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, se aprecia la gran cantidad de carteles que advierten de la necesidad de mantener una "precaución extrema". Aun así, numerosos visitantes se adentran en las formaciones rocosas con el único objetivo de conseguir la fotografía perfecta.

"Aquí los ingleses llaman a la playa 'chinese take away' y es que es una locura, ¡mueren personas todas las semanas!", advierte Jesús en el viral, mientras muestra cómo un grupo desafía los límites: "¡Míralos allí, se va a desnucar, ¡la peluquería para nada! No vale todo por un puñetero selfie".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan con las conductas de algunos turistas ante sitios de mucho riesgo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.