El vídeo de Paz Padilla sacando de quicio a Antonio Resines en un rodaje: "¡Quitadme a esta tía de encima!"

"Vete a tomar por culo", destaca Antonio Resines a Paz Padilla, que no le para de incordiar durante el rodaje de su nueva película.

"Paz Padilla está sacando de quicio a Antonio Resines durante el rodaje de su película, 'Cuerpos locos'", destaca Alfonso Arús en el paltó de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña este vídeo con los divertidos momentos del rodaje.

Y es que la actriz no para de aparecer delante de su compañero presentándose como la "teniente Scott", y Antonio Resines, harto, le responde con divertidos 'dardos'. "Vete a tomar por culo", destaca el actor, que le pide que se "calle".

"Quitadme a esta tía de encima, por favor", pide Antonio Resines al resto del equipo de la película.

