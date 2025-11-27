Ahora
El ingenioso truco viral de un pasajero para dormir en el avión cómodamente

Mandahué

El ingenioso truco viral de un pasajero para dormir en el avión cómodamente

En Aruser@s comparten la ingeniosa técnica que promete acabar con el incómodo balanceo del cuello al dormir en el avión. Puedes ver el truco en este vídeo.

No es la primera vez que en Aruser@s se comparten auténticos "trucazos" pensados para hacer más llevaderos los viajes. Si hace apenas unos días lso tertulianos comentaban la estrategia de un pasajero para recibir su bandeja de comida aunque se quedara dormido, ahora un nuevo vídeo circula por redes con otra solución igual de creativa.

Como podemos ver en las imágenes sobre esta noticia, se observa a un chico utilizando un simple pañuelo para lograr un descanso más cómodo durante el vuelo. El joven ata el pañuelo al reposacabezas del asiento y apoya la cabeza sobre él, creando una especie de "arnés" que evita que el cuello se tambalee hacia los lados mientras duerme.

