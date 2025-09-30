Tesoro o Cacharro
La sorpresa de Antonio Resines al oír a Iñaki López llamar 'cari' a una concursante: "No tengo tanta confianza"
Un malentendido con nombre propio, Caridad, ha desatado las risas en Tesoro o Cacharro. Aquí puedes ver el vídeo cuando Antonio Resines no da crédito al ver cómo Iñaki López le llama a una concursante 'cari'.
Antonio Resines, invitado especial en este cuarto programa de Tesoro o Cacharro, no puede evitar mostrar su sorpresa al escuchar al presentador, Iñaki López, llamar 'Cari' a una de las concursantes. "¿Por qué le llamas cari?`", dice desconcertado, provocando las carcajadas del plató.
Y es que, lo que parece un apodo afectuoso, resulta ser simplemente una confusión. "Se llama Cari, de Caridad", explica su hija, Vero, con una sonrisa, aclarando así la confusión que había generado la espontánea reacción del actor.
"No tengo todavía esas confianzas...", responde el presentador del programa entre risas, justificando lo que a ojos de Resines parecía un exceso afecto.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.