El vídeo del niño de las alianzas que roba el protagonismo en una boda y desata las risas en Aruser@s

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un divertido viral ocurrido durante una boda, donde el pequeño encargado de llevar las alianzas decidió arrodillarse ante su compañera para pedirle matrimonio.

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s un tierno viral que ha tenido lugar en pleno momento del 'sí, quiero' en una boda. Se trata de una pareja de niños que han tenido que llevar las alianzas hasta el altar y al final del camino los allí presentes ha vivido un giro inesperado.

Y es que, cuando tenía que entregar los anillos, el pequeño ha abierto la cajita y se ha arrodillado ante su amiga para pedirle matrimonio. Los novios, desde el altar, no han podido contener la risa.

Un gesto inocente que provocó las carcajadas de todos los invitados y que el equipo del programa definió como un auténtico "arusoros". "Seguramente el niño durante todo el paseíllo estaría planeando la pedida", bromea Alfonso Arús.

