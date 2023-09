Este vídeo viral emitido en Aruser@s concentra toda la ternura y la inocencia de los niños. En él, un niño, bastante pequeño, se encuentra junto a su hermano recién nacido, que llora de manera desesperada. Su reacción no es otra que levantarse la camiseta e intentar darle el pecho. "Él está convencido que si le ofrece el pecho para que mame, dejará de llorar", dice Alfonso Arús.

"Claro, ha visto que su madre lo debe hacer y que se calma instantáneamente y pensará 'oye, pues funciona, voy a ver'", comenta Alba Sánchez, conmovida con este bonito gesto.

Angie Cárdenas encuentra muy divertido el "pequeño lío" que se hace el niño en su cabeza. "Primero le quiere coger la boca como diciendo 'me lo voy a acercar' y luego piensa 'no, ya me acerco yo'. Pero te voy a decir más, como le pille, le va a hacer bastante daño".