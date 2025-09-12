La 'pullita' de Hans a Alfonso Arús, tras descubrir las baterías externas para móviles: "Muy dinosaurio por tu parte"

¿Cobrar por cargar el móvil en bares? Hans Arús muestra en Aruser@s un cartel cada vez más común en algunos locales: "Cargar el móvil tiene un coste de 2 euros". Así han reaccionado los colaboradores al conocer el suplemento.

¿Pagar por cargar el móvil en un bar? Parece impensable, pero esta práctica se está volviendo habitual en algunos locales. Tan común que Hans Arús muestra el cartel que han colocado en uno de ellos: "Cargar el móvil tiene un coste de 2 euros". Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores han debatido sobre este suplemento.

Para Alfonso Arús el asunto está claro y asegura que este problema "no tiene precio". "Cuando no tienes batería en el móvil, pagarías lo que fuera y da igual que te cobren dos euros que cinco, ¡los pagarás!".

Sin embargo, Hans Arús propone un modelo alternativo. "Cobrar dependiendo de la carga de batería adquirida. Si llegas a un 10%, pagas 20 céntimos; a un 20%, otros 40 céntimos...¡como la gasolina!", dice el colaborador entre risas.

El debate ha terminado con un consejo práctico por parte del presentador, que confiesa haber descubierto recientemente las baterías externas: "Es una maravilla". Una revelación que ha generado bromas en el plató. "Muy dinosaurio por tu parte", le lanza la 'pullita' Hans Arús, mientras que Alba Gutíerrez remata: "El problema es que tienes que acordarte de cargar la batería".