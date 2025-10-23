Los del Río desvelan en este vídeo que el rey Juan Carlos estuvo en su concierto en Abu Dabi: "Nos sorprendió"

"Nos sorprendió su majestad el rey emérito, que fue a vernos", afirman Los del Río en el aeropuerto tras volver de dar un concierto en Abu Dabi.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la entrevista que los reporteros han hecho a Los del Río en el aeropuerto tras llegar de su viaje a Arabia Saudí. "¿Qué sois más de Amaia Montero o de Leire Martínez?", pregunta el reportero a los artistas, que contestan: "Nosotros venimos de Abu Dabi".

Los hermanos cuentan que han dieron un concierto la noche anterior: "Nos sorprendió su majestad el rey emérito, que fue a vernos". "Querías una noticia buena, ¡pues ya la tienes!", destacan los artistas, que aseguran en el vídeo que Juan Carlos I "está bien". Finalmente, terminan la entrevistas corriendo: "Que perdemos el AVE".

Tras escucharles, Tatiana Arús asegura que el emérito "es un habitual" en un concierto de Los del Río. "Igual ha ido con Froilán", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que "en más de una ocasión han ido juntos".

