Un 'sí, quiero' de altura: le pide matrimonio con un cartel desde un helicóptero mientras cenan en un rascacielos

Aquí puedes ver esta increíble pedida, difícil de superar: una romántica cena en lo alto de un rascacielos y un helicóptero sobrevolando la ciudad con un cartel que de '¿Te quieres casar conmigo?'.

Esta espectacular propuesta de matrimonio ha dejado sin palabras a todos los colaboradores de Aruser@s, incluida a la protagonista del vídeo, que no sospechaba nada...hasta que miró al cielo.

El joven del viral que acompaña esta noticia, ha dejado el listón muy alto. Y es que durante una cena en un restaurante situado en un rascacielos ha sorprendido a su chica, y a los allí presentes, con un mensaje que llegó volando.

Mientras disfrutaban de las vistas y la comida, de pronto un helicóptero se acercó a la zona proyectando un inesperado mensaje: '¿Te quieres casar conmigo?'. La novia, atónita, tardó unos segundos en reaccionar hasta que, emocionada, abrazó a su compañero de vida.

Desde el plató de Aruser@s, lo tiene claro: "Esto es otra liga". "Y si te dice que no, el helicóptero puede huir de la misma", bromea Arthur Arús.