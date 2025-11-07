Katy Perry lanza su canción 'Bandaids' con 'dardos' a Orlando Bloom: 'Me acostumbré a que siempre me fallaras'

"Nunca fingimos en las fotos, éramos felices, pero ya no, ahora tenemos demasiadas astillas", canta Katy Perry en 'Bandaids', un nuevo tema cuya letra muchos señalan que tendría 'zascas' a su expareja, Orlando Bloom.

Después de su separación de Orlando Bloom y confirmar su relación con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Katy Perry ha lanzado un nuevo tema, 'Bandaids'. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el videoclip de la canción y su letra: "Le suceden muchos accidentes, uno tras otro".

"El tema de la letra con frases como 'me acostumbré a que siempre me fallaras', 'ya no sirve que intentes mandarme flores', 'me repites que vas a cambiar, pero no', 'viendo el lado bueno tuvimos buenos momentos' o 'nunca fingimos en las fotos, éramos felices pero ya no, ahora tenemos demasiadas astillas'".

Tras saber la letra de la canción, que muchos apuntan a que se refiere a su expareja, Orlando Bloom, Alfonso Arús destaca en el plató que "al final lo que vende es esto": "Lo que vende es lanzar una pulla para que la gente haga sus valoraciones e interprete quién puede ser el destinatario". "El problema es cuando no son dos cantantes porque... ¿cómo respondes?", reflexiona Tatiana Arús en el plató, donde Rocío Cano recuerda que, por ejemplo, Gerard Piqué "no pudo responder" a los 'zascas' de Shakira en su canción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.