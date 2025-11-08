El vídeo del hombre que cae en la fosa en medio de un entierro: "El muerto se lo quiere llevar con él"

Aruser@s Weekend nos trae al fin de semana uno de los grandes éxitos de la edición diaria. Con todos ustedes, el vídeo de 'el vivo al hoyo y el muerto...'.

Hasta en los momentos más duros suceden a veces cosas que hacen que nos tengamos que ir del lugar en cuestión por no poder aguantarnos una carcajada.

Algo así ha debido de pasarles a los asistentes de este entierro que se ha hecho viral y que recoge Aruser@s, incluso en su versión 'Weekend'.

Ellos han tenido que presenciar este incómodo momento en el que uno de los portadores del féretro se ha caído de cabeza y ha acabado en el hoyo en el que iban a depositar el ataúd.

"El muerto se lo quiere llevar con él", bromea María Moya en el plató del programa de laSexta. Por supuesto, un vídeo así no puede hacer otra cosa que acabar siendo uno de los 'arusoros' de la semana.

