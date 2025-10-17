Vídeo: la insólita reacción de un granjero al encontrar un objeto espacial en su campo

Alfonso Arús presenta a Marc Redondo, meteorólogo, las imágenes del sorprendente hallazgo de un granjero: un misterioso dispositivo espacial en mitad de su terreno. Un momento que ha coincidido con la desintegración de un satélite chino sobre las Islas Canarias.

"¡Este viral es para Marc Redondo!", exclama Alfonso Arús, que presenta en el plató el insólito momento en el que un granjero ha encontrado un dispositivo espacial en su campo. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la atónita reacción del granjero al ver el artilugio.

Según cuenta Alfonso Arús, al observar la máquina de cerca, el hombre se dio cuenta de cómo en uno de los lados estaba marcado el nombre de una organización espacial.

"Siempre lo decimos, llegará el día que veremos caer o un meteorito o un satélite", asegura el experto Marc Redondo, que muestra el impactante vídeo del satélite chino (XYJ-7) que se desintegró sobre las Islas Canarias la pasada madrugada del 16 de octubre de 2025.

"Se empezó a grabar a medianoche como algo que brillaba en el cielo y poco a poco se iba repartiendo a una velocidad de muchos kilómetros por segundo", detalla el meteorólogo.

