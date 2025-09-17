El meteorólogo Marc Redondo carga contra Marcos Llorente por afirmar que nos fumigan con 'chemtrails': "Esto no puede pasar"

"Es una persona que tiene una gran influencia en los más pequeños y esto es inconcebible", dice con indignación Marc Redondo en Aruser@s tras leer las publicaciones de Marcos Llorente en redes en las que afirma que nos fumigan con 'chemtrails'.

El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, vuelve a ser noticia y no por sus logros deportivos. El futbolista, informa Artur Arús en Aruser@s, ha vuelto a comentar en redes para dar a conocer la teoría de la conspiración que él comparte, la de los 'chemtrails'.

"Fumigada a las 2", comenta en un post del Getafe en el que puede verse una fotografía donde aparece en el cielo la estela que ha dejado un avión.

"No es la primera vez que dice que las estelas de los aviones son sustancias químicas liberadas con el fin de manipular el clima o ejercer control sobre la población", informa el tertuliano. "Recientemente dijo que era malo tomar el sol usando protección solar", añade.

Mientras, el meteorólogo de Aruser@s, Marc Redondo, doctor en Información y Comunicación y Máster en Comunicación Social de la Investigación Científica y en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible -entre otras muchas titulaciones- se echa las manos a la cabeza.

"Son personas que tienen una gran influencia en los más pequeños y esto es inconcebible, imposible. No puede pasar", lamenta.