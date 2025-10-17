Eva González reacciona en este vídeo al ser preguntada por su nuevo novio

A punto de cumplir 45 años, Eva González se encuentra en un buen momento laboral y, al parecer, también personal después de que fuera fotografiada con el que sería su nuevo novio.

Muchos rostros conocidos como Esther Cañadas o Isabel Jiménez han acudido al Palacio de Santoña con motivo del evento de la revista Elle contra el cáncer de mama. Otra de las presentes ha sido Eva González, quien está a punto de cumplir años.

"45 años dentro de muy poquito, el día 5", explica Eva González a los reporteros, con los que bromea: "¿Que cómo es cumplir 45?, no sé, dímelo tú". Por otro lado, los reporteros le han preguntado por cómo se encuentra su corazón después de salir a la luz unas fotografías en las que se la ve con un empresario sevillano.

"Estoy muy contenta", asegura la modelo al ser preguntada sobre esta nueva relación tras su separación de Cayetano Martínez de Irujo. Por último, la también presentadora da las gracias a los medios de comunicación por cubrir un evento tan importante.

