"¿Te ha pillado practicando sexo?": Juan y Medio, al ver la tortilla de patatas que ha llevado un invitado

La tortilla de patatas "quemada" que ha llevado Antonio, un invitado al programa de Juan y Medio, ha provocado el primer 'zasca' de la temporada del ameriense: "Está hecha con butano etiqueta negra".

El ganador de la liga de los 'zasqueadores' de la pasada temporada de Aruser@s,Juan y Medio, sigue en racha y parece no desaprovechar ninguna oportunidad a la hora de lanzar alguna 'pullita' a sus invitados al programa.

Esta vez la víctima ha sido Antonio, un señor del público que ha llevado una tortilla de patatas al programa del almeriense, 'La tarde aquí y ahora'. Sin embargo, su aspecto "algo quemado" ha provocado el 'zasca' del día.

"Está hecha con butano etiqueta negra", dice Juan y Medio, al ver que la capa superior parece haber pasado unos minutos de más en la sartén. "¿Has hecho tú la tortilla?", le pregunta el presentador, a lo que Antonio responde: "Con estas dos manos". "¿Y le has querido dar ese color o te ha pillado practicando sexo?", bromea el almeriense.

Desde el plató de Aruser@s aplauden la rapidez con la que ataca siempre Juan y Medio. Eso sí, todos los tertulianos están de acuerdo en que a Antonio "se le ha ido la mano".

