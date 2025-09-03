Ahora

Perú elimina a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: una competición que ha puesto al mundo patas arriba

No, no es broma. Perú contra Chile y Bolivia contra Venezuela son los duelos que ahora deciden quién pasa a la final del Mundial de Desayunos. Y no, tampoco es una metáfora: hablamos de un campeonato organizado por Ibai Llanos, que empezó en redes y ha terminado en algo tan serio que hasta presidentes, ministerios y alcaldes se han metido a hacer campaña.

"La que se ha liado entre Ecuador y Perú en el Mundial de desayunos, yo no lo había visto en mi vida", admitía Ibai, flipando como todos. Y con razón: la votación superó los 132 millones de visualizaciones. Unas cifras que ya quisiera Eurovisión, el clásico Barça-Madrid… o las últimas elecciones generales.

En la mesa, dos titanes:

  • El pan con chicharrón peruano: camote frito, chicharrón crujiente, cebolla y pan. Una combinación tan explosiva que parece diseñada para resucitar a cualquiera después de una noche de fiesta. "Es una explosión de sabores en tu paladar", prometía Cristina Vallés Vela, dueña de la sandwichería Nazca.
  • El bolón verde con encebolladoecuatoriano: plátano, pescado, limón, chifle… y según los gastrónomos, mano de santo "para el chuchaque", es decir, la resaca. Tanto orgullo había que hasta el Ministerio de Turismo de Ecuador sacó campaña: "Somos historia, somos familia, somos Ecuador".

El resultado: Perú se impuso con 8.161.000 votos frente a los 7.858.000 de Ecuador. Una diferencia mínima, ajustada… y sospechosamente parecida a los votos que obtuvieron PSOE y PP en las últimas elecciones. Coincidencia o desayuno electoral, quién sabe.

"Ha conseguido transformar un like en un acto de identidad nacional. Ha involucrado a políticos, presidentes y alcaldes. Es de locos", analizaba Alejandra García Martínez, experta en redes sociales de laSexta.

Total, que Perú pasa de ronda y se mete de lleno en la lucha por el título al mejor desayuno del mundo. Mientras tanto, en España nos queda la anécdota: el pan con jamón dio la cara, pero se despidió en cuartos.

