Perú elimina a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: una competición que ha puesto al mundo patas arriba

Los datos La votación entre el pan con chicharrón y el bolón verde se convirtió en un fenómeno viral con más de 132 millones de visualizaciones, campañas oficiales y participación de presidentes y alcaldes.

El Mundial de Desayunos, organizado por Ibai Llanos, ha capturado la atención de millones, incluyendo políticos y ministerios. En las semifinales, Perú venció a Ecuador en un reñido duelo con más de 16 millones de votos, destacando el pan con chicharrón peruano por su explosiva combinación de sabores. Este evento, que comenzó en redes sociales, ha trascendido a un fenómeno cultural. Alejandra García Martínez, experta en redes, destaca cómo ha transformado un simple "like" en un acto de identidad nacional.

No, no es broma. Perú contra Chile y Bolivia contra Venezuela son los duelos que ahora deciden quién pasa a la final del Mundial de Desayunos. Y no, tampoco es una metáfora: hablamos de un campeonato organizado por Ibai Llanos, que empezó en redes y ha terminado en algo tan serio que hasta presidentes, ministerios y alcaldes se han metido a hacer campaña.

"La que se ha liado entre Ecuador y Perú en el Mundial de desayunos, yo no lo había visto en mi vida", admitía Ibai, flipando como todos. Y con razón: la votación superó los 132 millones de visualizaciones. Unas cifras que ya quisiera Eurovisión, el clásico Barça-Madrid… o las últimas elecciones generales.

En la mesa, dos titanes:

El pan con chicharrón peruano : camote frito, chicharrón crujiente, cebolla y pan. Una combinación tan explosiva que parece diseñada para resucitar a cualquiera después de una noche de fiesta. "Es una explosión de sabores en tu paladar", prometía Cristina Vallés Vela, dueña de la sandwichería Nazca.

: camote frito, chicharrón crujiente, cebolla y pan. Una combinación tan explosiva que parece diseñada para resucitar a cualquiera después de una noche de fiesta. "Es una explosión de sabores en tu paladar", prometía Cristina Vallés Vela, dueña de la sandwichería Nazca. El bolón verde con encebolladoecuatoriano: plátano, pescado, limón, chifle… y según los gastrónomos, mano de santo "para el chuchaque", es decir, la resaca. Tanto orgullo había que hasta el Ministerio de Turismo de Ecuador sacó campaña: "Somos historia, somos familia, somos Ecuador".

El resultado: Perú se impuso con 8.161.000 votos frente a los 7.858.000 de Ecuador. Una diferencia mínima, ajustada… y sospechosamente parecida a los votos que obtuvieron PSOE y PP en las últimas elecciones. Coincidencia o desayuno electoral, quién sabe.

"Ha conseguido transformar un like en un acto de identidad nacional. Ha involucrado a políticos, presidentes y alcaldes. Es de locos", analizaba Alejandra García Martínez, experta en redes sociales de laSexta.

Total, que Perú pasa de ronda y se mete de lleno en la lucha por el título al mejor desayuno del mundo. Mientras tanto, en España nos queda la anécdota: el pan con jamón dio la cara, pero se despidió en cuartos.