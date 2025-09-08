Crujiente contra cremoso: el chicharrón peruano y la arepa venezolana cara a cara en la gran final del mundial de desayunos

Los detalles Las votaciones de la gran final comienzan este lunes a las 19:00 horas, con dos platos convertidos en símbolos nacionales que han movilizado incluso a políticos.

El mundial de desayunos organizado por Ibai ha trascendido a un fenómeno global, con millones de seguidores atentos a la final entre el pan con chicharrón peruano y la arepa reina pepiada venezolana. Las semifinales ya anticiparon el interés masivo, acumulando más de 28 millones de votos. Este evento ha llegado incluso a la política, con la presidenta de Perú mostrando su apoyo al chicharrón. Las redes sociales están en ebullición con memes y campañas, y las votaciones finales se abren hoy a las 19:00.

Lo de Ibai y su mundial de desayunos se ha ido totalmente de las manos. Lo que empezó como un torneo en Twitch se ha convertido en un fenómeno seguido por millones de personas en todo el mundo. Y ya tenemos final: el pan con chicharrón peruano contra la arepa reina pepiada venezolana.

Las semifinales ya dieron pistas de lo que se venía: más de 28 millones de votos en total. Una cifra que coloca el campeonato en otra liga y que demuestra que la gente se lo está tomando en serio, casi como si fuera la final de un Mundial de fútbol… pero con comida.

El duelo promete ser igualado. De un lado, el pan con chicharrón, potente y crujiente, el clásico contundente que pide un buen café al lado. Del otro, la arepa reina pepiada, cremosa y fresquita, un desayuno que tiene detrás a una legión de fans repartidos por todo el planeta.

El impacto ha sido tan grande que incluso se ha colado en la política. La presidenta de Perú no dudó en dejarse fotografiar en un comedor popular conocido por sus chicharrones, en un claro guiño de apoyo a su plato nacional.

Mientras tanto, las redes hacen lo que mejor saben: memes, piques entre comunidades, directos y hasta campañas para rascar votos. Y la gran cita ya está aquí: este lunes a las 19:00 se abren las votaciones que decidirán cuál es el mejor desayuno del mundo, según Ibai y sus millones de seguidores.