El vídeo de Ester Expósito en México: así disfruta de las playas de Yucatán

Ester Expósito ha disfrutado de unos días de descanso y altas temperaturas en Yucatán, México, como se puede ver en este vídeo.

Ester Expósito ha abierto el álbum de fotos de sus vacaciones en Yucatán, México. "A todos nos gustaría poder teletransportarnos hasta allí", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo las fotografías.

"Vemos cómo ha disfrutado de unos días de descanso y de altas temperaturas", explica la colaboradora que destaca que las fotografías de la actriz, quien cuenta con más de 24 millones de seguidores, "han sido muy aplaudidas". "No todo va a ser trabajar", concluye Tatiana Arús.

El baile viral de Ester Expósito y Gabriel Rufián

Ester Expósito y Gabriel Rufián han sido captados bailando bachata juntos. Un vídeo que "está arrasando" en las redes sociales. Según explica Tatiana Arús, "esta extraña pareja ha sido grabada en la discoteca 'El Internacional' bailando al ritmo de una banda que se llama 'La cucaracha'".

