Así es el espectacular mercadillo navideño de A Coruña, uno de los más bonitos de Europa, al más puro estilo de Viena o Budapest

Ya no hace falta viajar a Alemania o a Polonia para visitar los preciosos mercadillos navideños europeos que tanto nos gustan. Ahora, España tiene uno de los más bonitos del continente y está en A Coruña.

El próximo 28 de noviembre abrirá sus puertas "uno de los mercadillos navideños más bonitos de toda Europa", según Alfonso Arús, y no, no tendrás que coger el avión para ir a visitarlo (si no quieres) porque lo tendremos aquí, en España.

"Ya no hace falta viajar a Alsacia (Francia) o a otras ciudades", se congratula el presentador en Aruser@s. "Y además, también hará frío", bromea Alba Sánchez. Y es que estará ubicado en A Coruña durante esta Navidad.

"Dicen que quieren apostar por los típicos mercadillos navideños del norte de Europa", cuenta la periodista. "Van a emularlos con casetas de madera donde podrán degustarse caldos y vinos calientes, además de la gastronomía de nuestro país", informa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.