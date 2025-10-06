Doña Visenta, la abuela creada con IA que arrasa en redes: "En España, los niños se crían con YouTube y el p*** Fortnite"

La abuela más temida y aplaudida de redes ha llegado hasta el plató deAruser@s. Doña Visenta, el personaje creado con inteligencia artificial que se ha hecho viral por sus opiniones sin filtro.

Doña Visenta, la abuela creada por inteligencia artificial que solo "dice verdades como puños", ha llegado hasta el plató de Aruser@s. La yaya ha arremetido esta vez contra la forma en que se educa hoy en día a los niños. Con su habitual tono directo y sin pelos en la lengua, la yaya ha desatado carcajadas y reflexiones a partes iguales en redes.

"En España los críos ya no se crían en casa, se crían en los colegios, YouTube y en el puto Fortnite o como se diga en el juego, y los padres tan contentos porque así no molestan", comienza diciendo la yaya, asegurando que "educar es otra cosa": "Es comerte el portazo, comerte la rabieta y no ceder aunque el perro te mira con cara de perro cabreado".

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar la crítica de doña Visenta al completo. Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que no ha dejado "títere con cabeza". "Nos está dibujando un panorama apocalíptico", opina Alfonso Arús, algo en lo que está de acuerdo Angie Cárdenas: "Ha hecho una muy buena radiografía".

