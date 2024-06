¿Cómo sabes tú las respuestas si eres una máquina nada más?, pregunta una anciana de 90 años a Chat GPT en este vídeo que cuenta con más de 14,3 millones de visualizaciones. La inteligencia artificial le responde que la obtiene de una gran cantidad de información y datos, mientras la señora hace aspavientos como menospreciando su respuesta.

"Simplemente eres una computadora y si se acaba la electricidad, te acabas también tú", le dice la abuela, a lo que la IA le dice que tiene razón, que depende de la electricidad y la tecnología para funcionar. "No eres más que una máquina que trabaja con electricidad, no cerebro, no feeling nothing", le expone la mujer, que añade "Así que no te importa si mueres o vives porque no eres una persona". Chat GPT le confirma que tiene razón y acaba la conversación.

En el plató de Aruser@s todos los tertulianos se sorprenden de como la máquina ha dado la razón a la abuela, menos Alba Gutiérrez. "A una abuela siempre hay que darle la razón, aunque la inteligencia supiera que la abuela no tiene razón, se la da. A lo mejor a ti te debate, pero a ella no", explica la tertuliana.