El vídeo viral de la niña que anima a los sepultureros de un entierro: "¡Que lo metan! ¡Que lo metan!"

No. No se llama Miércoles Addams. Se llama Fátima y tiene la misma actitud que la integrante de la macabra familia. Ella es la protagonista de este vídeo viral que recoge Aruser@s en el que te ríes de los mismos nervios.

El vídeo que Alfonso Arús presenta a continuación en Aruser@s es uno de los más representativos de la esencia de la sección de los 'mandahués'. En él somos testigos de un momento, a priori, dramático.

Una familia se reúne en el cementerio para enterrar a uno de sus miembros. Los sepultureros se afanan en cumplir con su dura labor y están introduciendo el féretro en el hueco del nicho cuando de pronto una voz infantil los detiene.

"¡Que lo meta! ¡Que lo meta!", canturrea la niña. "¡Fátima!", le llaman la atención los adultos que tienen a su alrededor que, muy a su pesar, no pueden aguantar la risa ante tan tenso momento.

En el plató del programa de laSexta Andrés Guerra tiene clarísimo que la pequeña no es otra que la mismísima Miércoles Addams disfrazada. "Lo peor de todo es que hubiera empezado a decir: '¡Otro! ¡Otro!'", comenta entre risas Sebas Maspons.

