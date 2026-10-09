VÍDEO | Los bomberos rescatan con grúa a un hombre de 270 kilos de su piso en Florida

Como se puede ver en este vídeo viral que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s, el hombre fue rescatado con grúa tras retirar parte de la pared y el balcón.

Un hombre de 270 kilos ha tenido que ser evacuado de su vivienda en Florida (Estados Unidos) con un dispositivo especial para trasladarlo al hospital. Los bomberos tuvieron que retirar parte del balcón para bajarlo con una grúa.

"Retiraron parte del balcón y luego utilizaron una grúa con una plataforma reforzada para bajarlo desde el segundo piso, porque no hay otra manera", detalla Alfonso Arús, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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