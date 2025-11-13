Alfonso Arús, tras la propuesta viral de Lola Lolita sobre la pedida de mano: "Prefiero callarme"

La influencer Lola Lolita sugiere que las pedidas de matrimonio deberían planearse también según la manicura, y el presentador de Aruser@s responde con ironía en pleno directo.

La popular 'influencer' Lola Lolita ha desatado debate en Aruser@s tras compartir su particular visión sobre el momento ideal para una pedida de mano. Para la creadora de contenido, no basta con que el escenario sea romántico y el anillo perfecto: también hay que cuidar detalles como tener la manicura recién hecha.

"Tendrá en cuenta mi novio que tengo la manicura recién hecha, cortita, rosita, porque esa es con la que yo quiero que me pida matrimonio. No me lo vas a pedir cuando esté a una semana de hacerme las uñas, que se verán todas crecidas", comenta entre risas Lola Lolita, quien lanza un mensaje a las futuras parejas que estén planeando una pedida: "¡Por favor, tened en cuenta la manicura!".

Desde el plató, el presentador Alfonso Arús prefiere mantenerse al margen del debate: "Prefiero no manifestarme, prefiero callarme", comenta, aunque añade con humor: "Me parece perfecto hacerte las fotos necesarias, si tienes que hacerle otra segunda foto, pero no me digas que ahora la petición va a estar condicionada por si tienes la mano hecha o no".

Por su parte, la colaboradora Alba Gutiérrez confiesa sentirse identificada con la influencer: "Cuando me lo pidió a mí, pensé 'menos mal que tengo la manicura hecha', os lo digo de verdad".

