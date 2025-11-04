Ahora
El espectacular vídeo de la pedida de mano con drones en Nueva York conquista al plató de Aruser@s

Aruser@s ha mostrado uno de los 'sí, quiero' más impresionantes hasta la fecha: un novio estadounidense que utilizó un espectáculo de drones para recrear un anillo de compromiso en el cielo.

"Esto es una petición de matrimonio y lo demás son tonterías", exclama Alfonso Arús, que muestra el que es, hasta el momento, uno de los 'sí, quiero' más espectaculares que han vivido en el plató de Aruser@s.

Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, un novio estadounidense sorprende a su chica con un impresionante juego de drones sobrevolando el cielo, creando desde la figura de la cajita con el anillo hasta una mano donde se puede ver perfectamente cómo le pone el diamante.

Desde el plató, los tertulianos bromean con la "ansiada" pedida de mano de Cris Dalmau. "El otro día me comentaron los espectadores que a Cris solo le falta subir a una torre de alta tensión para presionar a su marido", ríe Tatiana Arús.

