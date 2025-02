El enfado viral de una mujer con Lola Lolita por comer en el cine: "He pagado por ver una película"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca a Lola Lolita por comer en el cine". Uno de los espectadores de la película ha grabado cómo una mujer bajaba las escaleras y, en un momento dado, se gira para recriminar a la influencer que llevaba "toda la película haciendo ruido comiendo". "Ay, perdón", contesta Lola Lolita, que destaca: "Madre mía, ya ni puedo comer en el cine".

"No, no se puede comer", insiste la mujer indignada, que continúa recriminando a la influencer: "Yo he pagado por ver una película, no por estar oyéndote a ti". Desde el plató de Aruser@s, Alba Gutiérrez reflexiona: "Yo creo que ni tanto, ni tan poco. Tienes que respetar que hay otras personas, si quieres hacer ruido, mírala en tu casa". "Si quieres comer, hazlo, pero abre la bolsa antes de que empiece y prepárate un poco todo", insiste la colaboradora de Aruser@s.

Por su parte, Hans Arús destaca que ha visto la secuencia completa y defiende a la influencer: "De todas las veces que la señora se gira para mandarla callar, acaba molestando más que la propia Lola Lolita comiendo".