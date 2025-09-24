Alba Gutiérrez, al 46% de los hombres que creen que podrían aterrizar un avión: "¡Qué optimistas!"

Casi la mitad de los hombres cree que sería capaz de aterrizar un avión en caso de emergencia. Para ponerlo a prueba, un grupo de amigos ha visitado un simulador de vuelo. Puedes ver la aventura en este vídeo.

Hans Arús revela en Aruser@s el estudio que confirma que el "46% de los hombres creen ser capaces de aterrizar un avión en caso de emergencia". Una cifra que ha despertado tanto asombro como carcajadas en el plató.

Para ilustrar esta estadística, el colaborador muestra el viral de un grupo de amigos que ha visitado un simulador de vuelo para comprobarlo.

Desde los objetivos básicos como sentarse correctamente hasta despegar y poner en marcha el avión. "En los primeros segundos de vuelo se le iba de costado, hasta que llegó el momento de aterrizar", comenta uno de los jóvenes que ha compartido esta aventura.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, pese a confundirse de pista, el amigo que hace de piloto logra aterrizar y "dejar a salvo" a l resto de sus amigos.

Desde el plató de Aruse@s, Marc Redondo asegura que es "muy difícil". "Hay muchas cosas, desde comunicarte con la torre de control y después te tiene que ir guiando", explica el colaborador. "El 40% me parece muchísimo, ¡qué optimistas sois los hombres!", bromea Alba Gutiérrez.