Alfonso Arús alucina con el nuevo robot de aspecto humano: "Tuvieron que abrirlo para demostrar que no era una persona"

En Aruser@s, el equipo se queda sin palabras al ver las imágenes del último robot fabricado con apariencia totalmente humana. "Tuvieron que cortar la prenda que lo cubría para demostrar que tenía una estructura robótica", explica Alba Sánchez.

"No me lo puedo creer", alucina Alfonso Arús, al ver el último robot que han fabricado con apariencia humana. Según desvela Alba Sánchez, los movimientos realistas confundieron tanto a los allí presentes que "tuvieron que abrirlo para demostrar que no había un humano dentro".

"Despertó tanta incredulidad entre los que estaban que en el mismo show tuvieron que cortar la prenda que estaba cubriendo la infraestructura para demostrar que tenía una estructura robótica", detalla la colaboradora, como podemos ver en las imágenes que acompañan esta noticia.

A pesar de la comprobación, los internautas insisten en que "se trata de una persona con una prótesis". "No entiendo cómo, si es posible fabricar un robot que tiene esa apariencia humana, por qué todo el resto de robots son tan feos con ese cabezón de dos ojos", ríe el presentador del programa.

