Alfonso Arús muestra la carretera china que parece flotar sobre el agua: una maravilla que divide opiniones

El presentador de Aruser@s muestra la carretera flotante de Shiziguan, en China, una infraestructura construida con pontones de polietileno que da la sensación de deslizarse sobre el río.

¿Inquietante o impresionante?Alfonso Arús presenta en Aruser@s la carretera china que parece flotar sobre el agua. Se trata del puente flotante de Shiziguan, en la provincia de Hubei, hecho con pontones de polietileno que lo hacen parecer flotar sobre el río.

"Como estas aguas crecen y decrecen a lo largo del año en función de cómo es el deshielo de la nieve que hay en las cumbres que hay en estas montañas, la idea era dejar que la carretera reposara; por eso está hecho con ese sistema flexible para que no se produzcan inundaciones", detalla la colaboradora Alba Sánchez, a quien le parece "precioso" el poder pasar por ahí.

Algunos usuarios de redes realzan la belleza del lugar y el invento, mientras que otros tienen claro que no cruzarían el piente por la peligrosidad.

