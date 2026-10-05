Victoria Beckham deslumbra en la Semana de la Moda de París arropada por David Beckham y Eva Longoria

Victoria Beckham ha presentado su nueva colección en la Semana de la Moda de París, donde además de sus hijos y su marido, David Beckham, también ha estado apoyada por amigas como Eva Longoria.

Victoria Beckham ha presentado su nueva colección en la Semana de la Moda de París arropada por su familia y amigos, a excepción de su hijo mayor, Brooklyn, con el que siguen las tensiones familiares por su matrimonio con Nicola Peltz. Por otro lado, David Beckham se ha fundido en un cálido abrazo con Pep Guardiola, a quien se encontró en el desfile.

Por su parte, Victoria Beckham también estuvo acompaña de Eva Longoria, muy buena amiga de la diseñadora de moda. Por otro lado, Heidi Klum ha acudido al desfile de Vivienne Westwood en la Semana de la Moda de París. Y es que la modelo "no se pierde ni una", destaca Alfonso Arús. Por su lado, Tatiana Arús destaca los dos looks de la modelo para acudir tanto al desfile como a la fiesta nocturna, donde ha lucido un vestido arriesgado de cuero en color rojo.

Por otro lado, Sofía Vergara ha deslumbrada con un ajustado vestido en el desfile de Hermès. Al ver el desfile, Alfonso Arús destaca que los bolsos tienen dibujos como si los hubieran hecho niños.

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