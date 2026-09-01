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David Beckham regresa al huerto: así enseña sus huevos y calabazas mientras Victoria se parte de risa

David Beckham enseña en este vídeo la enorme calabaza que ha salido en su huerto y, además, recoge los huevos de sus gallinas, demostrando ser todo un experto en el campo.

Beckham regresa al huerto

Victoria Beckham ha grabado a su marido, David, enseñando muy orgulloso la enorme calabaza de su huerto. "Victoria se parte de risa mientras le graba", afirma Tatiana Arús, que enseña el vídeo, donde la diseñadora de moda confiesa que no sabe qué decir. Además, el exfutbolista también ha recogido los huevos de sus gallinas. "Esto para el lumbago es fatal, yo que lo padezco, no lo puedo hacer", confiesa Alfonso Arús al ver el vídeo y bromea: "Hemos visto muchos famosos con huerto, creo que un reality de ellos compitiendo en los huertos funcionaría.

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