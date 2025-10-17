"Vaya teoría más friki": la respuesta de Angie Cárdenas a Alfonso Arús por cuestionar el "sexto sentido de las madres", en vídeo

Un creador de contenido afirma que "las madres lo saben todo". Una afirmación que ha divido el plató de Aruser@s, con Alfonso Arús asegurando que "lo que no quieren es competencia" y Angie Cárdenas tachando su teoría de "friki".

¿Tienen las madres un sexto sentido para detectar si una pareja nos conviene? Esa es la pregunta que ha lanzado el creador de contenido Carlos Cruz (@carloscruzrzz) a sus seguidores en redes, acompañada de una afirmación tajante: si tu madre no aprueba a tu novia, es mejor dejarlo cuanto antes. Una teoría que no ha pasado desapercibida y ha abierto debate entre los colaboradores de Aruser@s.

Alfonso Arús no se ha cortado al replicar: "No estoy de acuerdo, tu madre lo que no quiere es que le hagan la competencia. Si la chica es guapa, la madre dice que no". Un comentario que ha hecho saltar a Angie Cárdenas: "Vaya teoría más friki".

A la 'pullita' de Angie se ha sumado Patricia Benítez, que ha defendido que, en realidad, muchas madres tienden a ser críticas con las parejas de sus hijos por puro instinto protector: "Las madres nunca estaremos 100% de acuerdo con aquello que traigan, porque son nuestros niños y nos da cosa".

Para Alba Gutiérrez las madres "aciertan muchas veces". "Con el nivel de separaciones y divorcios que hay hoy en día yo también acierto", bromea el presentador del programa.

