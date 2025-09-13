Un seguro para divorcios: la oferta de algunas empresas para reducir los gastos de la ruptura

Los detalles Cada ruptura deja de tras de sí un agujero de más del 15% de su PIB particular, lo que lleva a que el nivel de vida de los afectados baje ostensiblemente después del procedimiento.

En España, cerca de 90.000 historias de amor terminaron en divorcio el año pasado. Son un media de 227 parejas rotas al día y un 8% más que en 2023. Cada ruptura deja de tras de sí un agujero de más del 15% de su PIB particular y su nivel de vida empeora.

"No me daba ni para vivir, ni para la cesta de la compra ni nada. Me tenía que ir (de su casa) porque no tenía medio económico para soportar los gastos. Pasaban los meses y tuve que aceptar que no tenía otra opción que irme a casa de mis padres", explica Rocío López de la Chica, divorciada.

El primer gasto llega incluso antes de repartir los muebles. El del papeleo necesario para disolver el matrimonio (abogados, notarios, tasas judiciales...) implica una alta factura a pagar. "Entre unos 750 a miles de euros. Todo dependerá de la complejidad del procedimiento, si hay hijos menores, el patrimonio...", detalla Natalia Mañas, portavoz del centro de asistencia jurídica OnLygal.

Y para minimizar los costes, algunas aseguradoras empiezan a ofrecer pólizas que cubren los gastos relacionados con las rupturas: "Contar con sentirte acompañado, que alguien puede estar contigo durante todo el proceso es esencial. Al hacerlo en forma de póliza es más sencillo, no tienes que buscar al abogado".

No obstante, los expertos recomiendan leer la letra pequeña. "El tema está en qué te entra y que no te entra. Por ejemplo, te tiene que decir 'la pensión la pagará el seguro'. Si no lo tenemos todo muy detallado y claro, mejor no lo cojas", advierte el economista Gonzalo Bernardos.