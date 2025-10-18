El adorable vídeo viral de las bebés morritos y su curiosa forma de dormir

En Aruser@s Weekend damos la bienvenida al fin de semana con estas dos bebés gemelas que son idénticas en todo, incluso en su forma de dormir.

Las dos pequeñas bebés que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend, llegan al sábado para darte la bienvenida al fin de semana.

Hans Arús no duda en rescatar estas divertidas imágenes en las que podemos ver la curiosa forma de dormir que tiene estas hermanas gemelas.

Colocadas la una frente a la otra, ambas necesitan poner morritos para coger definitivamente el sueño, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas. "No pasa nada en el vídeo, pero es que son adorables", explica Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta. Y tanto que lo son.

