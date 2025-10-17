Ahora
El consejo viral de un joven sobre "el sexto sentido de las madres": "Si no aprueba a la chica, déjala"

El creador de contenido Carlos Cruz abre debate en redes con una teoría contundente: si tu madre no aprueba a tu pareja, mejor salir corriendo: "Ellas tienen algo; si te dicen que no, es que no".

"¿Tiene las madres un sexto sentido para determinar si la chica que les has presentado te conviene?", es la pregunta que ha lanzado Carlos Cruz, un creador de contenido (@carloscruzrzz), a sus seguidores. Una reflexión que la ha acompañado de un consejo.

"Tíos de España, si estás quedando con una chica y la llevas a casa de tus padres a cenar y al día siguiente tu madre te dice 'me parece a mí que esta tía no es para ti', automáticamente tú a esa chavala la tienes que dejar. Punto", zanja el joven, quien determina que la sabiduría, experiencia e intuición de una madre va por encima de todo.

"Las madres tienen algo; si te dicen que no, es que no", concluye Carlos, algo que no comparte Alfonso Arús: "No estoy de acuerdo, tu madre lo que no quiere es que le hagan la competencia".

"Vaya teoría más friki", le lanza la 'pullita' Angie Cárdenas a Alfonso Arús. Patricia Benítez, que sale en defensa de Angie, asegura que "las madres nunca estarán 100% de acuerdo con aquello que traigan". "Porque son nuestros niños y nos da cosa".

