El truco para la "tostada perfecta" que sorprende a los Aruser@s: café y jamón ibérico

Un experto en jamón ibérico asegura que la mejor forma de potenciar su sabor comienza...mojando la tostada en café.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s uno de los virales gastronómicos más inesperados de la semana. Los colaboradores, algo susceptibles al principio, escuchan con atención la explicación de '@victorsanchegojamon', especialista en jamón ibérico, que defiende un método tan peculiar como sorprendente para preparar la tostada perfecta.

El experto comienza por señalar el primer error más común. "Os empeñáis en echarle aceite a la tostada del jamón y eso es como echarle a una tarta de chocolate azúcar por encima", explica victor, quein asegura que la grasa del jamón ibérico, con más de un 60% de ácido oleico, igual que el aceite de oliva virgen extra, "hace que el aceite añadido no solo no aporte nada, sino que reste sabor".

Para demostrarlo, detalla paso a paso su propuesta. "Lo primero que tienes que hacer es un café solo y, en vez de echarlo en un vaso, lo echas en un recipiente. Rayas un poco de peladura de naranja y te haces una rebanada de pan al gusto. Le das vuelta y vuelta en la mezcla y luego lo pones a tostar", explica. Así, según él, "la potencia y el amargor del café limpia la grasa y potencia el sabor del jamón ibérico".

En el plató de Aruser@s, los colaboradores afirman entre risas que pondrán a prueba el curioso truco para comprobar si revoluciona la clásica tostada de jamón.

