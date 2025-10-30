El truco infalible de una madre para despertar a su hija: soltar una lagartija sobre la cama

En Aruser@s, los colaboradores no dan crédito ante el insólito método de una mamá que, cansada de las eternas mañanas de su hija, decide lanzar una lagartija sobre la cama para conseguir que se levante.

Harta de ver que su hija se aferra a la cama e intenta rascar más horas de sueño, una madre ha tenido que recurrir a una táctica definitiva: lanzar, por sorpresa, una lagartija sobre el colchón.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, la niña asoma la cabeza entre las sábanas y mira con desconcierto el momento. Su mamá se acerca y coloca una taza sobre la cama sigilosamente cuando, de pronto, levanta y una lagartija sale pintando hacia la pequeña.

Lo cierto es que, por el salto que pega la niña, parece que el truco ha funcionado.

Desde el plató, Angie Cárdenas se lleva las manos a la cabeza al ver la ocurrencia de la madre. "¿Y qué preferís, el grupo musical para despertar?", bromea Tatiana Arús, recordando el viral de los padres que contratan una banda de música para despertar a sus hijas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.