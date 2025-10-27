El desternillante vídeo de la madre que contrata una banda de música para despertar a sus hijas

Cansada de que sus hijas no se levanten a tiempo, una madre ha encontrado un método infalible para despertarlas: contratar una banda de música.

Alfonso Arús presenta el viral de la madre que, harta de sus hijas dormilonas, no ha tenido más remedio que contratar una banda de música para despertarlas.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, las dos adolescentes están plácidamente acostadas en su cama cuando, de pronto, entra el señor del bombo acompañado de un trompetista. Las jóvenes, como es de esperar, se levantan de golpe tras el ruido.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores estallan de la risa al ver el viral. "¡Mira cómo resisten!", alucina Alba Gutiérrez, al ver que las chicas se tapan con el edredón intentando apurar más minutos en la cama. "Lo que más me gusta es el inicio, que empieza muy arriba", ríe Alfonso Arús.

"Lo de subir la persiana es un chiste al lado de esto", bromea Angie Cárdenas.