Ahora
Una pareja de ancianos visita cada año Disneyland vestidos como personajes del parque: "Nos hace sentir jóvenes"

'Super Ole'

Una pareja de ancianos visita cada año Disneyland vestidos como personajes del parque: "Nos hace sentir jóvenes"

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte la entrañable historia de una pareja de ancianos que cada año visita Disneyland Paris disfrazados de distintos personajes del universo Disney.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s la tierna imagen de una pareja de ancianos que visita cada año Disneyland Paris vestidos como personajes del parque de atracciones.

Para que su amor por el mundo animado no tenga límite, año tras año deciden escoger una película y disfrazarse en pareja. Una tradición que simboliza un amor tan mágico como las películas que los inspiran, las cuales les hace sentir "más jóvenes": "El parque y la esencia de Disney los hace sentir más jóvenes".

"¿Pero por qué van de princesa y príncipe? ¡Que vayan de Goofy!", propone el presentador del programa, a lo que Rocío Cano responde: "Es más romántico así".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez comparece en el Senado, en directo | Sánchez defiende la financiación "absolutamente limpia" del PSOE: "Es la comisión de la difamación"
  2. Las víctimas dictan sentencia a un Mazón impasible y ante un Feijóo que sigue sin mostrarle la puerta de salida
  3. Rosa Álvarez, víctima de la DANA, tajante: "Vamos a ser la peor pesadilla de Carlos Mazón"
  4. Lo que los libros de historia nunca te contaron sobre Juan Carlos I: de las perdices y colinas de Toledo a los sabores y paisajes que extraña
  5. Trump anuncia un acuerdo con China sobre tierras raras y rebaja un 10% los aranceles tras su cumbre con Xi Jinping
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre