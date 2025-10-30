Una pareja de ancianos visita cada año Disneyland vestidos como personajes del parque: "Nos hace sentir jóvenes"

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte la entrañable historia de una pareja de ancianos que cada año visita Disneyland Paris disfrazados de distintos personajes del universo Disney.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s la tierna imagen de una pareja de ancianos que visita cada año Disneyland Paris vestidos como personajes del parque de atracciones.

Para que su amor por el mundo animado no tenga límite, año tras año deciden escoger una película y disfrazarse en pareja. Una tradición que simboliza un amor tan mágico como las películas que los inspiran, las cuales les hace sentir "más jóvenes": "El parque y la esencia de Disney los hace sentir más jóvenes".

"¿Pero por qué van de princesa y príncipe? ¡Que vayan de Goofy!", propone el presentador del programa, a lo que Rocío Cano responde: "Es más romántico así".