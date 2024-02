El cura de Valdepeñas reparte hostias, consagradas, por supuesto, a sus fieles, pero hay quien también se ha llevado alguna de las otras. Y es que, el padre Emilio es un personaje muy singular que lleva ya años acompañándonos en Aruser@s, donde no pierden ocasión de difundir su palabra a la mínima oportunidad.

En este segundo recopilatorio, realizado con mucho cariño por nuestros amigos del equipo de documentación de AtresMedia, nos remontamos a pleno 2020. Entre los habituales de la sección de los 'zascas' del programa empezó a encontrarse nuestro querido clérigo, que conseguía sacarnos una sonrisa en los tiempos más duros... incluso echando regañinas a los feligreses.

"Un señor que en estos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me iba a dar el número de cuenta para que le pasara el recibo. El otro día me llamó para que le buscara un puesto para la inauguración. Le digo: 'estás el primero tú, el primerico estás ahí puesto'".

Pero esto no es nada para el tremendo sermón que dio en el entierro de un señor que afirmó que no quería volver a la iglesia porque se había enfadado con un cura. "A la semana lo estaba enterrando y ya sabéis lo que dije: '¿Para que me lo traéis aquí si él dijo que no quería venir más?'".

Otra de sus grandes reflexiones versaba sobre las "pastillitas de colores" que a veces "se toman los jóvenes", y también meditaba sobre aquellos "que no creen en nada". Tampoco perdió la oportunidad de en uno de pedir un esfuerzo más grande a los parroquianos, y que echaran un euro o dos euros, y no céntimos en el cepillo.

El Tinder y las relaciones extramatrimoniales tampoco se escaparon de aparecer en sus homilías, como podemos comprobar en el vídeo sobre estas líneas.