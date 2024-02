Valdepeñas no ha vuelto ser la misma desde que el padre Emilio se subió por primera vez al púlpito de la parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia de Valdepeñas (Ciudad Real) y nosotros, los aruser@s, tampoco. Desde tiempos inmemoriales, en el programa seguimos a nuestro cura favorito (con permiso del padre Pistolas y el padre Adam) y su lista de éxitos durante estos años es larga y dichosa.

Desde el departamento de documentación de Atresmedia y la redacción de laSexta.com os ofrecemos una recopilación de los mejores momentos que el párroco nos ha dejado en el 'morning show' presentado por Alfonso Arús.

En este vídeo que recoge algunos de sus grandes éxitos encontramos 'hits' como el de "Tamara Falcó está más perdida que Carracuca", "oís lo que queréis", "nos falta tanta voluntad y tanto amor..." y "los tontos de las empresas en las cenas". Disfrutad de esta maravilla.