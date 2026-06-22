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Gastronomía

Tortilla de patatas con churrasco y chimichurri: el nuevo plato estrella de un restaurante de A Coruña que arrasa en redes

El debate de la cebolla en la tortilla de patatas ya ha quedado completamente desfasado. Ahora, lo que está de moda es echarle churrasco... y chimichurri. Esta es la propuesta de este restaurante gallego que se ha hecho viral y que llega a Aruser@s.

Tortilla de patatas con churrasco y chimichurri: el nuevo plato estrella de un restaurante de A Coruña que arrasa en redes

Huevo, patatas... y churrasco y chimichurri. Son los ingredientes de esta tortilla de patatas viral de Volteo, un restaurante de A Coruña que está triunfando con este plato. El truco es añadirle a una tortilla de Betanzos bien jugosa carne de churrasco bien marcada para darle el toque salado, explica Alba Sánchez en Aruser@s. "Dicen que ahora los sábados sirven 80 tortillas y que 40 de ellas ya son de churrasco", cuenta la periodista. A los colaboradores ya les están rugiendo las tripas.

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