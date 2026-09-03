Alfonso Arús pone a prueba a los dobles de Lamine Yamal, Mbappé y Xavi Hernández: "Ester Expósito no nota la diferencia"

Lamine Yamal, Mbappé y Xavi Hernández ya tienen sus respectivos dobles y en 'Aruser@s' se enfrentan ahora en una particular competición, decidir cuál es el mejor.

"En la India aseguran que es el doble de Lamine Yamal", anuncia Hans Arús, que recuerda que en Aruser@s ya han mostrado en otras ocasiones a los dobles de grandes estrellas del fútbol, como Mbappé o Xavi Hernández.

Mientras vuelven a aparecer las imágenes del supuesto doble del futbolista del FC Barcelona, Alfonso Arús no puede evitar bromear con otra de las comparaciones que han surgido en el programa: "Ester Expósito te digo que no nota la diferencia con ese Mbappé".

El plató aprovecha entonces para comparar a los tres futbolistas con sus respectivos dobles y decidir cuál es el que más se parece al original. Una tarea que resulta "complicada" para el presentador del programa. Sin embargo, después de analizar las imágenes, parece que los colaboradores tienen un favorito y la balanza se inclina ligeramente hacia el doble de Mbappé.