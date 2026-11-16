El vídeo viral de un coche autónomo intentando aparcar 868 veces sin éxito

Alfonso Arús ya sabía que esto iba a pasar cualquier día, porque lo cierto es que él no ha apostado jamás porque los coches autónomos lleguen a solucionarnos la vida. Y visto lo visto, tiene toda la razón.

868 intentos. Son los que ha necesitado este coche autónomo que aparece en el vídeo viral que recoge Aruser@s para lograr aparcar en un parking que está prácticamente vacío.

En las imágenes sobre estas líneas somos testigos de esta lenta agonía que acaba por exasperar a los colaboradores del programa de laSexta. "Lleva todo el día ahí", se quejan. "Y mira que tiene espacio", añaden.

"Vas con el depósito lleno y cuando llegas estás en reserva", añade Hans Arús. Quien se dio cuenta de lo ocurrido fue el vigilante de seguridad, que escuchó el incesante chirriar de los neumáticos.

Por suerte, todo quedó grabado por las cámaras y hoy podemos disfrutar de este lamentable espectáculo que Alfonso Arús ya se veía venir.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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