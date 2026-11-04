Alfonso Arús reacciona a que Ibai Llanos se gaste 31.000 euros por la primera camiseta que Cristiano Ronaldo firmó en el Madrid: "Un timo"

La casa de empeños de Ibai Llanos ha vuelto y lo ha hecho con la compra más cara de su historia. El youtuber se ha gastado 31.000 euros en la primera camiseta que Cristiano Ronaldo vistió en el Real Madrid y Alfonso Arús cree que le han timado.

Es la primera camiseta que firmó Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid y ahora está en manos de Ibai Llanos por el 'módico' precio de 31.000 euros. La casa de empeños del famoso youtuber ha vuelto con la compra más cara de su historia y no ha tardado en hacerse viral, tal y como destaca Hans Arús en Aruser@s.

"Qué camisetón, qué recuerdos de la presentación", dice el creador de contenidos ante el potencial vendedor que le ofrece esta reliquia única en el mundo. El joven quería 50.000 euros por ella, pero Ibai empieza ofreciéndole 12.500.

Finalmente, eleva la oferta hasta 31.000. "Perdona, le acaban de timar a Ibai pero clarísimamente", comenta Alfonso Arús en el programa de laSexta tras ver este vídeo. "Yo lo veo un robo", sentencia.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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