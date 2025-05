Gema López, contra Alejandra Rubio tras criticar la entrevista de Terelu Campos: "Que no eres bioquímica, te dedicas a esto"

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "el zasca de Gema López a Alejandra Rubio", hija de Terelu Campos y novia de Carlo Costanzia. En el plató de 'Espejo Público' estaban analizando la entrevista de Terelu Campos en la revista 'Hola', donde ha hablado de Mar Flores, madre de Carlo, algo que no habría gustado a Alejandra Rubio.

"La salida de pata de banco viene una vez más por parte de una niña caprichosa que se dedica a esto", afirma rotunda la periodista, que manda un tajante mensaje a Alejandra Rubio, colaboradora de televisión: "Que no eres bioquímica, que no eres ministra de Economía, que no eres anónima, que te dedicas a esto".

Además, Gema López ha defendido a Terelu Campos contra Alejandra Rubio asegurando que "es la única que se dedica a apagar los fuegos": "No le quedan manos, porque entre tú, tu tía, tu novio... y la madre que os parió a todos, la tenéis loca".

Por último, Alfonso Arús destaca que "han recibido todos".