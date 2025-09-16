Sofía Mazagatos se pronuncia tras las memorias de Mar Flores: "Tomemos ese café"

"Me mantengo en que no entiendo la jugada de Mar Flores", asegura Alfonso Arús, que destaca que no cree que sus memorias le beneficien ni "económicamente ni en imagen".

Después de hacerse amigas en un anuncio en 1994 y crear una agencia de modelos que acabarían cerrando, Sofía Mazagatos y Mar Flores rompieron su amistad hasta tal punto de que la primera afirmó que la tía de Laura Matamoros era una mala persona que iba de hombre en hombre.

Tras la publicación de las memorias de Mar Flores en las que la modelo asegura que no le importaría tomarse un café con Mazagatos, esta responde a los reporteros: "No tengo nada que decir. Vamos a tomar el café entonces".

Alfonso Arús analiza este vídeo y manda un mensaje a la que fuera Miss España: "Sofía, no tomes ese café, hoy en día cotiza más ir a la contra de Mar Flores". "Si no hablas bien hoy en día de Mar Flores tienes una silla asegurada", destaca el presentador, que explica que, además, Carlo Costanzia está preparando una demanda contra su exmujer a raíz de sus memorias en las que relata el episodio en la que el empresario se llevó a Italia a su hijo.

"Yo me mantengo en que no entiendo la jugada de Mar Flores", asegura Alfonso Arús, que destaca que no la entiende ni "económicamente ni en cuanto a repercusión e imagen": "Te arriesgan a que salgan estas personas ofreciendo una versión diferente". "Lo que puedas facturar de la publicación del libro no compensa", asegura el presentador.