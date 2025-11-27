Virales de Aruser@s
La teoría de los '6 grados' en Aruser@s: de Alfonso Arús a Mariah Carey pasando por Isco y Anant Ambani
Hans Arús lleva al plató de Aruser@s la popular teoría de los '6 grados', según la cual cualquier persona del mundo está conectada con otra a través de una cadena de solo cinco intermediarios.
"El mundo es un pañuelo". Con esta frase, Hans Arús muestra en Aruser@s la famosa teoría de los seis grados, ese planteamiento social que sostiene que cualquier persona está conectada con otra a través de solo cinco enlaces. La idea, explicada por la psicóloga divulgadora María Gómez, '@merigopsico', en TikTok, llegó al plató para poner a prueba las conexiones.
De Hans a Isco en cinco pasos
El ídolo actual de Hans Arús es el futbolista Isco. ¿Podía llegar hasta él siguiendo la teoría? Según el colaborador, sí, y además con sorprendente facilidad:
- 1.Hans Arús
- 2.El Sevilla (compañero en Aruser@s)
- 3.Susana (trabaja con El Sevilla)
- 4.Joaquín (marido de Susana y excompañero de Isco)
- 5.Isco
Tatiana y su conexión inesperada con Anant Ambani
La colaboradora Tatiana confiesa su interés por Anant Ambani, heredero y figura mediática mundial, a lo que Hans traza su ruta:
- 1.Tatiana
- 2.Alfonso Arús
- 3.Jennifer López (entrevistada por Alfonso)
- 4.Rihanna (ha colaborado con JLo)
- 5.Anant Ambani (Rihanna fue una de las estrellas en su boda)
El ejemplo final: Alfonso Arús y Mariah Carey
Y entonces llega el golpe definitivo. Alfonso, a quien le gustaría conocer a Mariah Carey, reta a Hans a crear un vínculo:
- 1.Alfonso Arús
- 2.Salma Hayek (a quien entrevistó)
- 3.Ariana Grande (muy cercana a Hayek)
- 4.Mariah Carey (ha colaborado con Ariana Grande)
Con esto, Hans deja sin réplica a un sorprendido Alfonso, que termina admitiendo que quizá el mundo es más pequeño de lo que parece.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.