La teoría de los '6 grados' en Aruser@s: de Alfonso Arús a Maria Carey pasando por Isco y Anant Ambani

La teoría de los '6 grados' en Aruser@s: de Alfonso Arús a Mariah Carey pasando por Isco y Anant Ambani

Hans Arús lleva al plató de Aruser@s la popular teoría de los '6 grados', según la cual cualquier persona del mundo está conectada con otra a través de una cadena de solo cinco intermediarios.

"El mundo es un pañuelo". Con esta frase, Hans Arús muestra en Aruser@s la famosa teoría de los seis grados, ese planteamiento social que sostiene que cualquier persona está conectada con otra a través de solo cinco enlaces. La idea, explicada por la psicóloga divulgadora María Gómez, '@merigopsico', en TikTok, llegó al plató para poner a prueba las conexiones.

De Hans a Isco en cinco pasos

El ídolo actual de Hans Arús es el futbolista Isco. ¿Podía llegar hasta él siguiendo la teoría? Según el colaborador, sí, y además con sorprendente facilidad:

  • 1.Hans Arús
  • 2.El Sevilla (compañero en Aruser@s)
  • 3.Susana (trabaja con El Sevilla)
  • 4.Joaquín (marido de Susana y excompañero de Isco)
  • 5.Isco

Tatiana y su conexión inesperada con Anant Ambani

La colaboradora Tatiana confiesa su interés por Anant Ambani, heredero y figura mediática mundial, a lo que Hans traza su ruta:

  • 1.Tatiana
  • 2.Alfonso Arús
  • 3.Jennifer López (entrevistada por Alfonso)
  • 4.Rihanna (ha colaborado con JLo)
  • 5.Anant Ambani (Rihanna fue una de las estrellas en su boda)

El ejemplo final: Alfonso Arús y Mariah Carey

Y entonces llega el golpe definitivo. Alfonso, a quien le gustaría conocer a Mariah Carey, reta a Hans a crear un vínculo:

  • 1.Alfonso Arús
  • 2.Salma Hayek (a quien entrevistó)
  • 3.Ariana Grande (muy cercana a Hayek)
  • 4.Mariah Carey (ha colaborado con Ariana Grande)

Con esto, Hans deja sin réplica a un sorprendido Alfonso, que termina admitiendo que quizá el mundo es más pequeño de lo que parece.

