Aruser@s Weekend
Tatiana Arús, sobre el concierto de Cruz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham: "Afortunadamente canta mejor que su madre"
Tatiana Arús no descansa ni los domingos y nos trae, un día más, toda los 'salseos' de los famosos. Hoy le toca el turno a Cruz Beckham.
Hace 20 años que nació en Madrid Cruz Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham, que ahora ha decidido seguir los pasos de su madre y se ha propuesto triunfar en el mundo de la música, nos cuenta Tatiana Arús en Aruser@s Weekend.
El joven ha ofrecido un concierto en un pub londinense para promocionar sus dos primeros singles y allí ha contado con el apoyo de sus amigos y familiares.
La colaboradora del programa de laSexta no puede evitar fijarse en un detalle crucial de este vídeo. "Afortunadamente, canta mejor que Victoria", asegura la tertuliana entre risas.
