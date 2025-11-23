Tatiana Arús, sobre el concierto de Cruz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham: "Afortunadamente canta mejor que su madre"

Tatiana Arús no descansa ni los domingos y nos trae, un día más, toda los 'salseos' de los famosos. Hoy le toca el turno a Cruz Beckham.

Hace 20 años que nació en Madrid Cruz Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham, que ahora ha decidido seguir los pasos de su madre y se ha propuesto triunfar en el mundo de la música, nos cuenta Tatiana Arús en Aruser@s Weekend.

El joven ha ofrecido un concierto en un pub londinense para promocionar sus dos primeros singles y allí ha contado con el apoyo de sus amigos y familiares.

La colaboradora del programa de laSexta no puede evitar fijarse en un detalle crucial de este vídeo. "Afortunadamente, canta mejor que Victoria", asegura la tertuliana entre risas.

